Isaquias ajuda a família e inspira novos atletas em Ubaitaba

Quem vê Dona Dilma Queiroz, de 52 anos, chorando de alegria ao assistir na TV de 40 polegadas a seu filho ganhar mais uma medalha de ouro não imagina as dificuldades que ela teve de passar para criar Isaquias Queiroz e seus nove irmãos na periferia de Ubaitaba, numa casa de dois cômodos fincada em uma rua ainda sem calçamento, conhecida como 'Pinicão'.

Dona Dilma é viúva e trabalhava como auxiliar de serviços gerais na rodoviária da cidade, onde era responsável pela limpeza dos banheiros. Ela conta que muita gente a ajudou a criar seus filhos. "E hoje eles estão dando orgulho pra mim e pra minha cidade, que tanto amo", diz, sorrindo.

Isaquias, atualmente o principal canoísta do país, recebe boa remuneração e conta com patrocinadores. A partir dessas conquistas, passou a ajudar sua família.

Dona Dilma, além do trabalho na rodoviária, lavava 'roupa de ganho' no Rio de Contas para incrementar o sustento dos filhos. Agora, garante que não precisa mais trabalhar. "Isaquias me disse: 'Mãe, a senhora se acabou pra criar a gente. Agora, chegou a vez da gente lhe criar'". Hoje, ele custeia suas despesas.

A mãe de Isaquias ainda conta que ele passou por muitas dificuldades financeiras no início da carreira. Quando treinava no Flamengo, ainda antes de completar 18 anos, quis voltar para Ubaitaba, pois não aguentava mais ficar lá passando provações. Mas ela não tinha condições de pagar a passagem de volta e ele teve de ficar. "Deu certo, e hoje ele é o que é", comemora.

E comemora mesmo. Dia de competição na casa de Dona Dilma é uma festa. Ela se reúne com a vizinhança para assistir às provas. Lucineide, amiga de Isaquias, conta como é o clima: "Hoje (terça-feira) eu chorei quando o vi na televisão. Eu e minha mãe, não vou mentir". Ela ainda lembra que chegou a pensar que Isaquias não iria conseguir ser atleta, pois, na infância, perdeu um rim ao cair no cais da beira-rio e ter o órgão perfurado por um vergalhão.

Animada com a possibilidade de seu filho mais famoso conquistar o ouro olímpico em 2016, no Rio, Dona Dilma revela que ele planeja levar toda a família para vê-lo in loco. Seria a realização de um sonho para ela, que nunca pôde prestigiá-lo num evento de porte.

Espelho

Seguindo a tradição ubaitabense de revelar bons canoístas - mas já consolidado como maior expoente -, Isaquias tem servido de inspiração para novos atletas na região.

Camila Lima, 29, ex-atleta e hoje treinadora , se diz emocionada por ver brilhar alguém que começou treinando com ela, que antes se espelhava em atletas do Velho Mundo. "Agora, os europeus é que se espelham na gente", afirma.

Lucas, 14, já treina para seguir os passos de Isaquias. "Se ele, que também saiu aqui desse rio, pode, por que eu não posso?", constata.

