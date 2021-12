Ginástica decepciona, mas natação leva o Brasil ao 3º lugar do Pan

Graças especialmente à natação, o Brasil está no seu lugar de direito no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. O País ganhou quatro medalhas de ouro nesta quarta-feira, sendo três apenas na piscina, e assumiu o terceiro lugar geral em Toronto. Ultrapassou Colômbia e Cuba.

Apesar de encerradas as disputas do judô, o chamado "carro chefe" da delegação brasileira (rendeu 13 medalhas), e também da canoagem velocidade, na qual o País foi muito bem, o Brasil subiu ao pódio 14 vezes apenas nesta quarta-feira. Ganhou medalhas no badminton (duas de prata), na ginástica (um bronze), no remo (uma prata), no polo aquático (prata), no tiro esportivo (uma prata) e no levantamento de peso (um ouro e uma prata).

Mas o grande destaque foi mesmo a natação, que garantiu ao Brasil seis medalhas, sendo três de ouro: (João de Lucca nos 200m livre, Thiago Simon nos 200m peito e revezamento 4x200m livre masculino) e três de bronze (Manuella Lyrio, nos 200m livre, Thiago Pereira, nos 200m peito e Leonardo de Deus, nos 200m costas).

Por enquanto, o Canadá lidera o quadro de medalhas da natação. Tem cinco de ouro, assim como o Brasil, mas ganhou seis de prata, enquanto o Brasil tem seis de bronze. De qualquer forma, a delegação brasileira, com 10 medalhas em dois dias, caminha para superar o desempenho de Guadalajara, quando foi ao pódio 25 vezes, com 10 de ouro.

Até aqui rivais do Brasil pelo quarto lugar, México e Colômbia tiveram uma redução no número de conquistas na comparação com os primeiros dias, conforme já era previsto. Os colombianos ganharam apenas cinco medalhas nesta quarta, com destaque para as duas de ouro na ginástica artística. O México só foi ao pódio três vezes, sem ouro.

Cuba também não teve uma grande jornada. No dia em que se iniciaram as disputas da luta greco-romana, os cubanos não ganharam nenhum ouro na modalidade. Só foram ao alto do pódio uma vez no remo e outra na ginástica artística, dois esportes cujas disputas chegaram ao fim nesta quarta-feira em Toronto.

Canadá e Estados Unidos seguem disparados na frente. Os donos da casa ganharam 19 medalhas apenas nesta quarta-feira, sendo oito de ouro. Os norte-americanos somaram mais 25 à conta, sendo oito douradas.

Nesta quinta-feira, acontecem as últimas finais do badminton (com quatro presenças de canadenses) e as duas primeiras finais do ciclismo de pista. Serão disputadas ainda as últimas finais de squash e tênis. O Brasil deve ter um bom dia na natação, com expectativa de pelo menos três medalhas de ouro, e espera fazer bonito nas disputadas femininas da luta.

QUADRO DE MEDALHAS



