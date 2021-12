Gafe marca boas-vindas ao Brasil

A recepção foi calorosa, com a presença de quase 150 atletas e dirigentes na Vila do Pan, mas a cerimônia de boas-vindas da delegação brasileira foi marcada também por uma gafe sem tamanho. Na hora do hasteamento oficial da bandeira nacional, ao invés de tocar o hino brasileiro, a organização apertou o play no hino de Barbados. O incidente durou uns 15 segundos, com todos sem entender o que estava acontecendo. Coube ao superintendente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinícius Freire, avisar sobre o erro à organização, que logo em seguida, pediu desculpas pelo ocorrido. "Não fizeram por mal. Infelizmente, acontece... Nós, brasileiros, temos jogo de cintura. Corrigiram, pediram desculpas e agora é bola para frente", comentou o ex-jogador de vôlei e chefe da missão brasileira em Toronto, Bernard Rajzman. Mesmo após a falha, o clima do evento foi ótimo, com direito a música brasileira e dança após o hasteamento da bandeira. Todos aproveitaram para tirar fotos com a tocha pan-americana, e os mascostes Ginga (do time Brasil), e Pachi, do Pan-2015.

