'Falsos Baianos' entram em campo

Nascidos fora do estado, mas baianos por afinidade, três jogadores da dupla Ba-Vi - o paraibano Euller (Vitória), o pernambucano Rômulo e Bruno Paulista (Bahia) - estreiam neste domingo, 12, no Pan.



A partir das 21h30 (horário da Bahia), a seleção brasileira (sub-23) encara o Canadá na cidade de Hamilton, a 70 km de Toronto. Dos trio, apenas Bruno não é titular da equipe comandada pelo baiano: Rogério Micale. Contudo, no último jogo-treino do time, o volante do Tricolor entrou bem no início do 2º tempo e pode pintar entre os 11 escolhidos do técnico. A exemplo do que aconteceu na Granja Comary, todos os treinamentos no Canadá estão sendo realizados em campos de grama sintética, a mesma que será utilizada na competição. "Trabalhamos bem e estamos adaptados. É um grande momento pra gente e nós queremos buscar essa medalha", disse o lateral esquerdo Euller.



O Brasil, que pelo Grupo A ainda enfrenta Peru (dia 16) e Panamá (20), deve ser escalado com Andrey, Tinga, Luan, Bressan e Euller; Barreto (Bruno Paulista), Eurico e Rômulo; Luciano, Dodô e Clayton. Os dois primeiros colocados da chave vão às semifinais.

