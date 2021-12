EUA batem Porto Rico e Brasil pega Canadá na semi do basquete feminino do Pan

Algumas horas depois de derrotar com tranquilidade a República Dominicana e assegurar a classificação às semifinais do torneio de basquete feminino dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a seleção brasileira conheceu na noite deste sábado quem enfrentará neste domingo na luta por uma vaga na disputa pela medalha de ouro. Será contra as donas da casa, o Canadá.

A segunda colocação do Grupo A foi confirmada com a fácil vitória dos Estados Unidos sobre Porto Rico por 93 a 77, na partida que encerrou a fase de classificação. As norte-americanas, líderes da chave, enfrentarão nas semifinais a seleção de Cuba, a partir das 14h30 (de Brasília) deste domingo. Brasileiras e canadenses duelarão às 19 horas.

"É importante estarmos bem para vencer o próximo adversário, o Canadá, para disputar uma final. O Canadá é o favorito e está jogando em casa, mas podemos surpreender e fazer um bom jogo", frisou o técnico do Brasil, Luiz Augusto Zanon, logo após a vitória deste sábado contra a República Dominicana.

