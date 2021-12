Esperançoso, Brasil enfrenta EUA na estreia do basquete feminino no Pan

Com uma mescla de experiência e juventude, a seleção brasileira feminina de basquete já tem um grande desafio logo na estreia nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesta quinta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), o Brasil encara os Estados Unidos pela primeira rodada do Grupo A.

As duas equipes se enfrentaram 22 vezes na história da competição. De 1995 (Mar del Plata) a 2007 (Rio de Janeiro), as norte-americanas somam 16 triunfos contra seis das brasileiras. Apesar do retrospecto ruim, as atletas do Brasil acreditam no bom resultado. "Temos condições de sair com a vitória, mas precisamos jogar nosso basquete. Não precisa ser tanto, só sermos nós mesmas", afirma Kelly.

A pivô, que faz sua quarta participação nesta edição do Pan, vive a expectativa da partida inicial e reconhece a importância do controle emocional durante a competição. "O que a gente vai apresentar ou não pela primeira vez é uma incógnita na minha cabeça porque não sei como elas estão psicologicamente. É uma equipe muito jovem, é o primeiro Pan de muitas meninas. Eu também sou super ansiosa às vezes", admite.

De olho em uma medalha, sem cor específica, Kelly está motivada com a preparação da equipe. "O time fez dois dias de treinos muito bons. Estou muito contente pela evolução. As meninas são muito jovens e, em dois meses de treinamento, elas já evoluíram muito."

Depois dos Estados Unidos, o Brasil terá pela frente os jogos contra Porto Rico na sexta-feira, às 14h30, e contra República Dominicana no sábado, no mesmo horário. O Grupo B é formado por Argentina, Canadá, Cuba e Venezuela. As semifinais serão disputadas no domingo e a briga por medalhas ocorrerá na segunda-feira.

