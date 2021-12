Esperança no triatlo, brasileira conquista apenas 10º lugar

A atleta do triatlo Pâmella Oliveira, que era uma das esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, não conseguiu um bom desempenho na prova deste sábado, 11, e ficou apenas com a 10ª colocação.

Apesar de um bom início na competição, Pâmella não resistiu à pressão dos adversários e passou longe do pódio, formado pela chilena Bárbara Riveros (ouro), a mexicana Paola Diaz (prata) e a atleta de Bermudas Flora Duffy (bronze).

Após a prova, a atleta brasileira lamentou a performance. "Não era o meu dia. É difícil para uma atleta falar isso. A gente se prepara tanto para um dia só é não parece fazer sentido chegar aqui e dizer isso, mas é o q aconteceu", comentou.

A competição de triatlo foi realizada no Ontario Place West Channell. As atletas iniciaram a disputa com um percurso de 1,5km de natação, seguida de 40km de ciclismo e outros 10km de corrida. Pâmella Oliveira acompanhou o pelotão de elite nas duas primeiras etapas da competição, chegando a liderar no ciclismo, mas perdeu posições na última etapa.

Pâmella sofreu lesão no ombro em 2014 e não conseguiu repetir desempenho obtido no Pan de Guadalajara, em 2011, quando ela levou a medalha de bronze.

