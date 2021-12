Equipes do Brasil estreiam no Pan contra o Canadá

O Brasil inicia nesta terça-feira, 7, sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Mesmo com a abertura oficial do evento acontecendo apenas na próxima sexta-feira, 10, as seleções de polo aquático do país, tanto no masculino quanto no feminino, estreiam no início da tarde na competição, ambos contra o anfitrião Canadá. O campeonato começa mais cedo devido ao Mundial da Rússia, entre 17 de julho e 3 de agosto.



Neste esporte, os brasileiros não sentem o gosto de uma medalha de ouro no Pan desde 1963, em São Paulo (no masculino), mas chegam reforçados por estrangeiros entre os homens e com ótima chance de quebrar o jejum de quase meio século. Há menos de 15 dias, a equipe ficou na 3ª posição na Superliga Mundial, batendo a Croácia (última campeã olímpica) e os EUA (favoritos ao ouro em Toronto).



"O campeão do Pan ganha vaga direta na Olimpíada do Rio-2016. Temos lugar garantido, mas os outros países chegam aqui para conquistar isso. Então vai ser muito duro mesmo para o Brasil buscar o ouro. Temos consciência de que a nossa primeira partida contra o Canadá será decisiva, já começamos a focar e pensar na equipe deles", analisa o atacante Gustavo Grummy.



Apesar do sobrenome 'diferente', Grummy é um dos poucos brasileiros que são destaque do time. Os melhores jogadores da seleção, na verdade, são estrangeiros naturalizados, uma tática adotada por muitos para desenvolver esportes de baixo número de participantes e pouco potencial de medalha olímpica.



Na campanha da medalha de bronze na Superliga, a estrela foi o croata Josip Vrlic. Seu principal companheiro no ataque era o espanhol Adrian Delgado. A base do time tem ainda o cubano Ives Alonso, o italiano Paulo Salemi, e Felipe Perrone, nascido no Brasil, mas que tem dupla-cidadania e chegou ao status de um dos melhores jogadores do mundo atuando pela Espanha. O goleiro sérvio Slobodan Soro não veio ao Pan, pois espera a regularização para jogar.



Mas a maior estrela do elenco não cai na água. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) contratou o técnico croata Ratko Rudic, tetracampeão olímpico. Foi ele e sua comissão técnica que foram atrás de atletas destaques em posições-chave em que o país era órfão. O investimento nos gringos foi alto. Segundo "O Estado de S. Paulo", supera os R$ 2,5 milhões em salários até 2016.



"Não se tratou apenas de desenvolver a seleção, mas também a nossa liga, pois muitos estrangeiros estão aqui jogando por nossos clubes. A evolução é clara, na água e nos resultados", elogia Grummy.



Seleção das mulheres



Sem o mesmo número de praticantes homens no Brasil, o time feminino é bem mais modesto. O comando é de um canadense, Pat Oaten, mas os destaques na água são 100% nacionais: Tess Oliveira, Marina Zablith e Amanda Oliveira.



O ouro para as mulheres é praticamente impossível, pois a seleção dos EUA, atual campeã olímpica, é quase imbatível. Mas a equipe pode endurecer a disputa pela prata com as donas da casa. Em fevereiro, em três duelos pelo pré-mundial, houve dois triunfos canadenses e um do Brasil. As partidas foram parelhas e decididas nos minutos finais.



O pódio no Pan de Guadalajara, em 2011, foi igual para homens e mulheres, com EUA em 1º, Canadá em 2º e Brasil em 3º. O polo aquático em 2015 acontece na Atos Markham Pan Am Centre, arena localizada a cerca de 30 km do centro de Toronto, na cidade de Markham.

adblock ativo