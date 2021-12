Equipe de nado sincronizado admite decepção após ficar em 4º no primeiro dia

Assim como no dueto, a equipe brasileira de nado sincronizado terminou em quarto lugar em sua primeira apresentação nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O time brasileiro alcançou a nota de 80,8605 na rotina técnica, atrás de Canadá, México e Estados Unidos. O dia de provas ainda foi marcado por um problema no sistema de som durante a apresentação do time mexicano, que teve que se apresentar duas vezes.

Logo após saírem da piscina, as nadadoras brasileiras não conseguiram esconder a decepção com a nota, mas procuraram demonstrar otimismo para a apresentação de sábado, quando acontece a rotina livre e será definido o pódio.

"A gente nadou com toda nossa alma, toda nossa energia. Era um programa que a gente realmente estava colocando muita confiança, que a gente nadou o ano inteiro com ele", comentou Lara Teixeira, capitã da equipe. "A gente tem que rever a nadada. Temos que reverter isso para a final tanto no dueto quanto na equipe."

Bia Ferres também considera que será possível recuperar a nota. "A competição ainda não acabou. Isso é só uma etapa, 50%, e a gente pode dar mais do que o nosso máximo, como a gente fez aqui hoje (quinta-feira). Vai dar pra reverter tudo isso, a gente quer uma medalha."

O tema da apresentação brasileira na rotina técnica foi "Motocicleta (rock)". A equipe contou com a presença da atleta Maria Clara Lobo, de 16 anos, que substituiu Pâmela Nogueira, cortada por lesão. No sábado, Maria Clara irá ceder o lugar para Sabrine Lowe - que, nesta quinta, ficou de fora.

Desde o Pan de Santo Domingo, em 2003, o Brasil sempre fica com a medalha de bronze no nado sincronizado, tanto no dueto quanto por equipes, atrás de EUA e Canadá. A expectativa para Toronto era evoluir pelo menos para a prata, não deixar o pódio, algo que não acontece desde 1991, em Havana.

Falha

Durante a apresentação da equipe mexicana, o sistema de som falhou em meio à rotina. As nadadoras prosseguiram com a performance por alguns segundos e levantaram a torcida. Cerca de um minuto depois, porém, a apresentação foi suspensa.

O time mexicano aguardou a apresentação das peruanas e entrou novamente da piscina. Com uma música alegre, típica do país, levantou a torcida que lotou as instalações e acabou sendo uma das mais aplaudidas - ao lado das anfitriãs. Os juízes também gostaram da apresentação e deram a nota de 85,6740, menor apenas que a das canadenses.

