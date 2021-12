Em jogo dramático, seleção feminina empata com o Canadá no polo aquático no Pan

Cerca de 200 pessoas acompanharam a estreia do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto no Markham Centre. O pequeno público viu uma partida dramática, decidida no último período com um empate que embola o Grupo B e deixa aberta a vaga para a próxima fase. Para o Brasil, foi um bom resultado até porque o Canadá era favorito.

Antes, os Estados Unidos mostraram sua força e ganharam de 25 a 3 do México, pelo Grupo A, confirmando o favoritismo para a medalha de ouro, enquanto Venezuela e Porto Rico ficaram no 11 a 11, pela chave do Brasil. Pelo sistema de disputa, os dois primeiros de cada grupo avançam, sendo que o melhor classificado enfrenta o pior do outro grupo na semifinal. Os vencedores fazem a final.

No primeiro quarto, o Brasil conseguiu impor uma defesa forte e fez 2 a 1, com gols de Izabella Chiappini e Mirella Coutinho. A boa atuação da goleira Tess Oliveira foi determinante para a vantagem no primeiro período.

No segundo quarto, o Brasil começou um pouco desatento e sofreu dois gols rápidos, marcados por Krystina Alogbo e Dominique Perreault. Mas aos poucos a defesa foi se encontrando novamente e com o gol de Izabella Chiappini, por cobertura, deixou o placar 3 a 3 antes da metade do jogo.

O terceiro quarto começou com o Canadá marcando um gol, com Katie Monton, mas o Brasil anotou um com Mirella Coutinho e dois com Melani Dias para ficar à frente. O time da casa ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, com Stephanie Valin, e diminuiu no fim do período com Shae Fournier.

No último quarto, o Canadá fez um belo gol com Christine Robinson e virou o placar para 7 a 6 com Emma Wright. Só que na pressão o Brasil marcou com Amanda Oliveira, empatando o confronto. As duas equipes arriscaram até o fim, mas acabaram parando nas boas atuações das goleiras e agora devem decidir a liderança da chave no saldo de gols.

Nesta quinta-feira, a seleção brasileira volta à piscina para enfrentar a Venezuela, às 9h08, enquanto o Canadá enfrenta Porto Rico às 13h08, ambos no horário de Brasília. Um dia antes, na quarta-feira, o Canadá fará seu segundo jogo, contra Venezuela. O Brasil fecha sua participação na primeira fase no sábado, contra Porto Rico.

