Duplas brasileiras vencem e mantêm 100% no vôlei de praia em Toronto

As duas duplas que representam o Brasil no vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos voltaram a vencer nesta terça-feira, 14. Lili/Carolina Horta e Álvaro Filho/Vitor Felipe mantiveram o aproveitamento de 100% do País na modalidade em Toronto com a segunda vitória de cada, encaminhando a vaga na próxima fase da competição.

Lili e Carol tiveram menos dificuldade para confirmar o favoritismo. Elas venceram as chilenas Francisca Rivas e Pilar Mardones em sets diretos, pelo placar de 21/16 e 21/07. Os brasileiros sofreram um pouco para superar os venezuelanos Jackson Henriquez e Jesus Villafañe. Eles perderam o segundo set, mas não deixaram a vitória escapar: 21/15, 18/21 e 15/10.

Como já haviam vencido na estreia, as duas duplas do Brasil despontam na liderança dos seus grupos e encaminham a vaga na fase de mata-mata. Agora eles brigam pela primeira colocação das chaves, que classifica direto para as quartas de final. Se ficarem em segundo ou terceiro lugar, terão que disputar a repescagem.

Para tanto, Álvaro Filho e Vitor Felipe voltam a competir nesta quarta-feira. Eles vão enfrentar os mexicanos Rodolfo Ontiveros e Juan Virgen. Lili e Carol só jogam novamente na quinta-feira, contra as costa-riquenses Karen Cope e Natália Alfaro.

O Brasil é o maior campeão do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos. Mas, nesta edição, conta com duplas de menor expressão na disputa. As principais parcerias optaram por não competir em Toronto para se dedicar ao Circuito Mundial. Na próxima semana, será disputado o Grand Slam de Yokohama, no Japão. A competição em Toronto não vale vaga nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

