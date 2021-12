Cuba mostra patriotismo e boa análise em guia do Pan

Muitas das 'delegações' de jornalistas do Pan costumam andar uniformizadas, com indumentária esportiva nas cores das bandeiras de seus países, com direito a jaqueta e tudo. Acontece com colombianos, venezuelanos, dentre outros. O maior e um dos mais simpáticos desses grupos é o de Cuba.



Com 93 periodistas em Toronto, a ilha do Caribe só tem menos pessoas aqui do que Canadá, Brasil e Estados Unidos. Com seus atletas disputando medalhas em praticamente todos os esportes, é fácil parar um pouquinho e ter uma conversa com alguns deles.



O papo de ontem, nas duas horas de ônibus entre Welland e Toronto, após as provas de canoagem (foram três ouros para Cuba, só nesta segunda-feira), rendeu para mim uma edição do quinzenal esportivo JIT, um dos mais populares do país, com o guia que eles prepararam sobre o Pan. Interessante observar que, apesar do aparente patriotismo exacerbado, as páginas do jornal trazem avaliações bem lúcidas sobre as chances de cada representante no evento.

