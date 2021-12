Cresce rivalidade pelo 2º posto no quadro de medalhas do Pan

No Brasil, existe uma máxima de que o segundo colocado é apenas "o primeiro dos últimos", não vale de verdade. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, ao menos no quadro geral de medalhas, a história é diferente. Com os Estados Unidos reinando no topo do ranking, a briga de Brasil, Canadá e Cuba pelo vice-campeonato é, sim, quente e promete agitar o evento.



Em Santo Domingo-2003, na República Dominicana, o Brasil começou a lutar com o Canadá pelo terceiro posto do ranking e também pelo número total de medalhas. Em 2007, com o declínio de Cuba e os Jogos em casa, no Rio, o país saltou para a 2ª posição no total de pódios e de lá não mais saiu. Atual anfitrião do Pan, o Canadá quer repetir em Toronto o que fizemos quando fomos sede.

