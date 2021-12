Com prata, Erica Sena é a 1ª brasileira a levar medalha na marcha atlética no Pan

Mal as competições de atletismo começaram nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e um grande feito já foi conquistado pela delegação brasileira. Erica Sena se tornou, neste domingo, a primeira atleta do País a ganhar medalha na marcha atlética. A pernambucana levou a prata na prova de 20km, a única disputada por mulheres no programa pan-americano.

O resultado coroa o grande momento vivido pela marcha atlética do País, em um ano em que já foram batidos os recordes brasileiros dos 20km feminino (com a própria Erica) e dos 50km masculino (Mario José). Caio Sena já ganhou algumas medalhas em provas internacionais na temporada nos 20km

Em Toronto, a atuação brasileira começou com Erica, que esteve no primeiro pelotão até por volta do sexto quilômetro, viu a mexicana Maria Gonzalez fugir e, a partir do oitavo quilômetro, também passou a se distanciar das demais na segunda colocação.

Erica completou a prova em 1h30min03, cinco minutos abaixo do índice para os Jogos Olímpicos. Ela, entretanto, já tinha uma marca de qualificação melhor: 1h29min37s, registrado em março.

A prova pan-americana foi fortíssima. A mexicana Gonzalez ganhou o ouro com a melhor marca pessoal da carreira: 1h29min24s. A equatoriana Paola Perez também fez o melhor da vida para ganhar o bronze. Já Cisiane Lopes, outra representante do Brasil na prova, completou apenas na 11ª colocação entre 16 atletas que largaram.

