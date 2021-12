Com arrancada final, brasileira conquista ouro no atletismo

O Brasil começou bem o primeiro dia de disputas do atletismo em pista dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em Canadá. A atleta Juliana dos Santos conquistou a medalha de ouro nos 5000 metros feminino nesta terça-feira, 21.

Com uma arrancada no final da prova, ela conseguiu ultrapassar duas atletas (a mexicana Brenda Flores e a americana Kellyn Taylor) e ficar no primeiro lugar do pódio ao terminar a corrida em 15min45s97.

O mais impressionante é que Juliana não está acostumada com a prova de 5000 metros. Essa é a segunda vez que a brasileira disputa esse tipo de prova: a primeira foi para garantir vaga no Pan.

Juliana é casada com o atleta Marílson dos Santos.



<GALERIA ID=20227/>

QUADRO DE MEDALHAS



adblock ativo