COB confirma Thiago Pereira como porta-bandeira na abertura do Pan

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou nesta segunda-feira, 6, que Thiago Pereira será o porta-bandeira da equipe do País na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, marcada para a próxima sexta-feira, após receber e aceitar o convite de Carlos Arthur Nuzman.

Thiago Pereira já teve a honra de carregar a bandeira do Brasil em um Pan, o de 2007, realizado no Rio, na cerimônia de encerramento, depois de se consagrar nas piscinas ao faturar oito medalhas, sendo seis de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Esses feitos levaram Thiago Pereira a receber o apelido de "Mister Pan". Afinal, ele é o atleta brasileiro com mais ouros conquistados na história do Pan - 12 -, além de estar a apenas uma medalha de igualar as 19 do ex-nadador Gustavo Borges como competidor que mais vezes foi ao pódio pelo País no evento poliesportivo.

A marca deve até ser superada por Thiago Pereira, que está inscrito para oito provas no Pan. A primeira com participação do brasileiro será a dos 200 metros peito, com eliminatórias marcadas para 15 de julho. O nadador deve desembarcar em Toronto na próxima quinta-feira, 9.

