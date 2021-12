Chapolins brasileiros fazem a festa diferente em Toronto

Não é apenas dentro de quadras, campos, piscinas e ginásios que os brasileiros estão participando do Pan-Americano. Se não dá para batalhar por medalhas como atletas, alguns vão ao evento para empurrar o esporte do país das arquibancadas. E uma torcida organizada especial vem chamando a atenção aqui em Toronto: os Chapolins Brasileiros, grupo criado desde o Pan de 2011, em Guadalajara (MEX), e que tem acompanhado o Brasil nas principais competições do planeta, como Olimpíadas, Pans e Mundiais.

Barulhentos e animados, os torcedores se destacam, sobretudo, pelo uniforme. Eles vão aos jogos fantasiados a caráter, com collant, martelo, toca e capa, tal qual o herói criado pelo comediante mexicano Roberto Bolaños (Chaves). Mas ao invés do vermelho do Chapolin Colorado, usam o verde e amarelo do Brasil (há também um uniforme azul).

"A ideia, na verdade, nasceu apenas para o Pan de Guadalajara, por isso a escolha do Chapolin, que é mexicano, vestido com as cores brasileiras. Daí a coisa funcionou, a gente se divertiu muito e passou a ir aos outros grandes eventos também", explica o 'Chapolin' José de Aviz Toutonge, membro do grupo idealizado pelo médico endocrinologista paraense Rubens Tofolo.

A turma, formada majoritariamente por paraenses, mas que tem também pessoas de Fortaleza, Recife e São Paulo, marcou presença na Olimpíada de Londres, em 2012, e foi mais do que pé-quente no Mundial de Handebol feminino, na Sérvia, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez em sua história. Dentre outros eventos, eles circularam também pelo país na Copa-2014, foram à edição 2015 do Mundial de Handebol, no Qatar, e agora estão em 12 pessoas aqui em Toronto.

"Éramos quatro em Guadalajara, seis em Londres e 11 no Mundial de 2013 [em 2015 apenas quatro foram a Doha por conta dos altos preços]. Já temos alguns ingressos para a Olimpíada do Rio-2016 e confirmamos presença também no Mundial de Handebol da Dinamarca, em dezembro deste ano", diz José de Aviz.

O grupo banca as viagens do próprio bolso e não tem patrocínio. Para baratear a viagem, os membros planejam tudo com antecedência, além de trocarem hotéis por apartamentos ou casas alugadas, onde todos os Chapolins ficam concentrados. "Fazemos por amor ao Brasil e por diversão", finaliza José de Aviz.

Torcedores históricos



O Brasil possui tradição em ter torcedores singulares nas arquibancadas de grandes competições esportivas. Quem inaugurou a prática foi o carioca Dartagnan, que em 1982, sempre acompanhado de sua inseparável corneta, passou a acompanhar a seleção masculina de vôlei e depois expandiu seu apoio a outros esportes, ganhando adeptos em sua torcida organizada. O hobbie virou profissão e hoje ele comanda Equipe Dartagnan, que segue acompanhando atletas brasileiros em eventos importantes (mas não está aqui no Pan).

Outro famoso das arquibancadas é o também carioca Bola Sete, que assim como Dartagnan hoje também tem uma empresa especializada em agregar torcedores para eventos do Brasil: a Bola Sete Produções. Ele e seu time são figurinhas carimbadas principalmente em eventos de praia, como o vôlei e o futebol de areia.

