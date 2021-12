Canadenses conquistam 1ª medalha do Pan; baiana fica em 5º

Saiu na manhã deste sábado, 11, a primeira medalha dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, na prova da canoagem de velocidade K4-500 feminino.

E quem levou o ouro foram as donas da casa. As canadenses Michelle Russell, Emilie Fournel, KC Fraser e Hannaah Vaughan terminaram a prova em 1m36s495 e saíram na frente no quadro de medalhas. Completaram o pódio os quartetos de Cuba (prata) e da Argentina (bronze).

O Brasil esteve representado na disputa pelo quarteto Ana Paula Vergutz, Edileia Matos, Mariane dos Santos e a baiana Ariela César, mas conquistou apenas o quinto lugar.

