Campeã olímpica faz palestra na Bahia

A judoca Sarah Menezes vem a Salvador passar um pouco da experiência de campeã olímpica. Ela será responsável pela palestra de abertura do seminário Aprendendo com os Campeões, no dia 1º de agosto, no Centro Pan Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas.

A piauiense entrou para a história do esporte nacional ao se tornar a primeira mulher a conquistar medalha de ouro no judô em Jogos Olímpicos. A expectativa é reunir 300 atletas.

