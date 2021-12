Brasileiros vencem e garantem vaga direta nas quartas no vôlei de praia

Com direito a um set de 33 pontos, a dupla formada por Álvaro Filho e Vitor Felipe venceu mais uma nesta quarta-feira, 15, e garantiu o primeiro lugar do Grupo B no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos. A vitória manteve o aproveitamento de 100% da dupla e do Brasil em Toronto e assegurou a parceria nas quartas de final.

Álvaro e Vitor derrotaram os mexicanos Rodolfo Ontiveros e Juan Virgen por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 33/31. Apesar do triunfo em sets diretos, os brasileiros sofreram para fechar a segunda parcial. As duplas se alternaram na liderança do placar durante a maior parte do set. E os mexicanos chegaram a salvar sete match points antes de ceder a vitória aos rivais.

O triunfo garantiu aos brasileiros a primeira colocação da chave, o que dá vaga direta nas quartas de final. Os segundos e terceiros colocados dos quatro grupos disputam a repescagem em busca de um lugar nas quartas.

Na quinta-feira, 16, será a vez das brasileiras Lili e Carolina Horta tentarem a vaga direta nas quartas de final. Elas venceram as duas primeiras partidas na fase de grupos e enfrentam agora as costa-riquenses Karen Cope e Natália Alfaro. Em caso de vitória, garantem o primeiro lugar da chave e a classificação direta às quartas, assim como fizeram os brasileiros nesta quarta.

QUADRO DE MEDALHAS



adblock ativo