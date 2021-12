Brasileiro leva ouro após desclassificação de Thiago Pereira

Thiago Pereira venceu a prova dos 400m medleu na noite desta quinta-feira, 16, e iria bater o recorde de medalhas na história do Pan, mas foi desclassificado pela organização. O ouro então ficou com outro brasileiro, Brandonn Almeida, que bateu o recorde mundial júnior da prova.

A delegação brasileira entrou com recurso e, por isso, o pódio não foi realizado. O brasileiro poderia igualar a marca do ex-ginasta cubano Erick López e se tornar, com 22 pódios, o recordista de medalhas da competição. Mas o feito está sob judice e ele terá de esperar para comemorar. Thiago Pereira, que desistiu de competir nos 100 metros borboleta (nesta quinta-feira) e nos 100 metros costas (na sexta), poderá ainda alcançar o feito em Toronto.

Disputará no sábado as provas de 200 metros medley e 4x100 metros medley. Quem se deu bem com a eliminação de Thiago Pereira foi Brandonn Pierry. O garoto de 18 anos, desde a infância comparado ao ídolo, quase o superou na água. Em uma recuperação impressionante, completou com 4min14s47, deixando a impressão de que, se a prova fosse de 420 metros, passaria Thiago. Chegou apenas 0s39 atrás. A marca faz de Brandonn, atleta do Corinthians, o novo recordista mundial júnior.

Agora, o Brasil tem os recordistas de duas provas: os 100 metros livre (Matheus Santana) e os 400 metros medley. Herança clara e evidente das conquistas de Cesar Cielo e Thiago Pereira. Brandonn não vai disputar o Mundial de Kazan (Rússia), apesar de ter índice, porque preferiu competir no Mundial Júnior, que vai ser realizado em Cingapura. Com a marca que fez em Toronto, teria sido finalista do Mundial adulto de Barcelona, em 2013. Naquela edição, Thiago foi medalhista de bronze.

