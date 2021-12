Brasileiras vencem e garantem vaga direta nas quartas no vôlei de praia do Pan

As brasileiras Carol Horta e Lili estão classificadas para as quartas de final do torneio de vôlei de praia do Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesta quinta-feira, elas obtiveram a vaga direta ao garantirem o primeiro lugar do Grupo B ao derrotarem as costa-riquenhas Natalie Alfaro e Karen Cope por 2 sets a 1, com 21/11, 18/21 e 15/6.

O duelo valia a liderança e a classificação - o primeiro colocado de cada uma das quatro chaves avança direto às quartas de final -, pois cada dupla havia vencido os dois jogos anteriores no Pan. E quem manteve 100% de aproveitamento foram as brasileiras, ficando a um triunfo de disputarem uma medalha em Toronto.

A vitória, porém, não veio com tanta facilidade como nos jogos anteriores, tanto que dessa vez Carol e Lili Horta perderam o primeiro set em Toronto, após duas vitórias por 2 a 0. Mas a queda na segunda parcial não passou de um susto, tanto que elas venceram o tie-break com extrema facilidade.

Com a vitória desta quinta, Carol e Lili seguem os passos dos representantes brasileiros na chave masculina do vôlei de praia - Álvaro Filho e Vitor Felipe -, que também avançaram direto às quartas de final. Agora elas vão aguardar a definição das próximas adversárias e voltarão a jogar no sábado.

Mesmo não formando uma das principais duplas do Brasil - as melhores jogadoras preferiram se concentrar na disputa do Circuito Mundial -, Lili e Carol Horta têm a responsabilidade de manter o domínio do País na disputa do vôlei de praia no Pan.

Em quatro edições do evento, o Brasil levou três ouros (Juliana/Larissa em 2007 e 2011 e Adriana Behar/Shelda em 1999) e um bronze (Ana Richa/Larissa em 2003) na disputa feminina do vôlei de praia.

QUADRO DE MEDALHAS



adblock ativo