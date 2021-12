Brasil x Cuba: rivalidade à prova no Pan 2015

Há muito tempo, Brasil e Cuba são grandes adversários no esporte. Desde os tapas na rede de Mireya Luis, em Atlanta-1996, que redundaram num quebra-pau entre cubanas e brasileiras no vôlei, a rivalidade entre os países é vista com outros olhos. O encontro entre as duas nações em quadras e ginásios, sempre marcado por faíscas a mais e ânimos acirrados, pode ter em Toronto-2015 um final diferente, que não acontece desde Winnipeg-1967 (também no Canadá), com o Brasil passando Cuba em número de ouros ao final de um Pan-Americano.

Nos últimos 20 anos, o crescimento do Brasil nos esportes olímpicos é tão evidente quanto a vertiginosa queda de Cuba (veja o histórico na infografia). Nas duas últimas edições do Pan, ficamos à frente dos caribenhos em número total de medalhas.





O resultado disso pode ser visto novamente no quadro de medalhas de Toronto-2015. Após a realização de mais da metade do Pan, com mais de 60% dos pódios já finalizados, o Brasil está à frente de Cuba em ouros, pratas e bronzes.

Jornalistas de Cuba que estão aqui no Pan creem que o país dê uma virada no quadro de medalhas com o início das provas de atletismo e os pódios do boxe. "Lembro que foi assim em Guadalajara-2011. Passamos o Brasil nos últimos dias de competição, justamente por conta desses dois esportes", diz Roberto Ramírez Rodríguez, editor do JIT, semanário cubano especializado em esportes. No México, o Brasil estava em 2º na tabela geral até três dias do encerramento dos Jogos, quando foi ultrapassado.

Diferença



Mas há uma grande diferença entre os resultados de 2011 e 2015, até aqui. Em Toronto, Cuba não obteve tanto sucesso em esportes individuais em que sempre abocanhou muitas medalhas, ficando à frente do Brasil. Enquanto os dois países tiveram seis ouros cada um no judô, em Guadalajara, neste ano os brasileiros marcaram 5 a 3 na contagem. Na canoagem, foram quatro ouros para Cuba no México, e nenhum para o Brasil, que aqui no Canadá perde por 6 a 3, mas tende a recuperar a vantagem nas provas de slalom, com pelo menos mais dois ouros.



A 'goleada' de 18 a 10 em ouros no atletismo também não deve se repetir. A tendência é que a diferença diminua, com menos medalhas para Cuba, e o Brasil mantendo o nível de 2011. O mesmo deve acontecer no boxe. No fim, a disputa será muito acirrada, definida por detalhes.



Cuba e Brasil se enfrentaram outras 17 vezes em Toronto-2015, com 11 vitórias brasileiras, três delas em disputas por medalhas. O único triunfo dos caribenhos numa luta por pódio veio mesmo no basquete feminino, na disputa de ontem pelo terceiro lugar.

No fim da noite, após o fechamento desta edição, o baiano Carlos Rocha enfrentaria o cubano Andy Cruz, nas quartas de final da categoria 56 kg, no boxe.

Cooperação



Os dois comitês olímpicos se esquivam na hora de falar de uma rivalidade entre ambos os países. O do Brasil diz que, apesar da disputa com os cubanos ser sempre um bom parâmetro, o objetivo é lutar pelo segundo e terceiro lugar no quadro geral de medalhas.



Já os cubanos chamam a atenção para o fato de os dois países terem vários programas de cooperação esportiva, com intercâmbio de atletas e treinadores. "A rivalidade no esporte é saudável. Todos queremos ganhar, mas isso fica sempre no campo de disputa. Fora dele, acima de tudo, somos amigos e parceiros", explica Ruperto Herrera, chefe de missão da delegação de Cuba em Toronto.

