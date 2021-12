Brasil vence o México, mantém 100% e deve fugir dos EUA no polo aquático

A seleção brasileira masculina de polo aquático venceu o México por 22 a 9, nesta quinta-feira, 9, e confirmou a primeira posição do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos de Toronto com vitórias em todos os seus duelos. Com o resultado positivo, o Brasil deve evitar o confronto antecipado com os Estados Unidos na semifinal. Se der a lógica na última rodada da primeira fase, no sábado, quando o Brasil descansa, as duas seleções só poderão medir forças na final.

A vitória era esperada, mas o Brasil começou a partida com muitos erros e desatento. O primeiro quarto terminou empatado por 3 a 3 e fez com que o técnico Ratko Rudic cobrasse mais seus atletas. A bronca surtiu efeito e no período seguinte a seleção abriu boa vantagem, fechando a metade do jogo com vitória parcial de 10 a 4.

No terceiro quarto, o duelo ficou um pouco mais equilibrado, mas ainda com vantagem brasileira. O goleiro mexicano Orlando Ortega também brilhou e conseguiu evitar um placar mais elástico no período, que terminou em 4 a 2 para o Brasil, deixando o placar da partida em 14 a 6.

No último quarto o Brasil voltou a comandar a partida. Fez uma marcação forte, às vezes adiantada, e pouco sofreu diante dos adversários. No final, fechou o jogo com vitória tranquila e mais uma grande atuação do capitão Felipe Perrone, que marcou seis gols e foi o maestro do time na parte ofensiva. Já Guilherme Gomes foi o artilheiro do duelo com sete gols.

adblock ativo