Brasil vence na canoagem, hipismo e ginástica no Pan

O domingo (19), nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, foi de conquista de mais medalhas de ouro, prata e bronze para o Brasil. A canoagem foi um dos grandes destaques, com medalha de ouro para Ana Sátila, na canoagem slalom; prata para Pedro Henrique Gonçalves, no caiaque, e bronze para Felipe Borges, na canoa. Mais cedo, o Brasil já tinha conquistado medalhas de prata e bronze na marcha atlética.

Medalhas também foram conquistadas em outros esportes. Na ginástica rítmica, prova de fitas por equipes, o Brasil foi ouro. A apresentação das brasileiras, ao som de Still Loving You, hit da banda Scorpions nos anos 80, garantiu o bicampeonato pan-americano. Na prova individual com arco, Angélica Kvieczynski conquistou o bronze.

Outra medalha de bronze veio no hipismo individual, com Ruy Fonseca. Na categoria Concurso Completo de Equitação, o time brasileiro garantiu a prata. O domingo também teve vitória tranquila da seleção brasileira de handebol masculino. O time verde e amarelo derrotou o Uruguai por 38 a 18 e se manteve na liderança do grupo A da competição, com quatro pontos conquistados.

No vôlei masculino, o Brasil perdeu para Cuba em um jogo muito disputado. Os brasileiros fizeram uma partida equilibrada, e conseguiram vencer o quarto set em uma virada eletrizante. No tie-break, porém, os erros no ataque, e o bloqueio cubano decretaram a derrota. O próximo desafio do Brasil será a Argentina.

Com os resultados até o momento, o Brasil soma 30 medalhas de ouro, 26 de prata e 40 de bronze, e se mantém no terceiro lugar no quadro geral de medalhas. O primeiro colocado é o Estados Unidos, com 57 ouros, e o Canadá o segundo, com 49 ouros.

