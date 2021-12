Brasil lidera quadro de medalhas no primeiro dia do Parapan

O Brasil encerrou o primeiro dia de competições dos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto, em primeiro lugar no quadro de medalhas. Foram 18 no total, segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, sete de ouro, sete de prata e quatro de bronze,



Além de 12 medalhas da natação, os atletas brasileiros da bocha levaram dois ouros.



Na categoria por Equipe BC1 e BC2, o Brasil perdeu na bocha para o Canadá no tie-brake após empate e, mesmo assim, ficou em primeiro.



Mais cedo, o outro ouro do esporte veio nos Pares BC4, quando o Brasil venceu o Canadá, também no tie-brake, após empate em 3 a 3.



Já nos Pares BC3, o Brasil perdeu para os donos da casa, no trie brake, após empate em 5 x 5, e ficou com o bronze.



A Agência Brasil também já havia noticiado as medalhas do halterofilismo, com Maria Rizonaide levando o ouro na categoria até 50kg feminina e Luciano Dantas, o Montanha, ficando com o bronze, na categoria até 54kg.



O ciclismo também deu ouro para o Brasil na categoria C4-5 da prova de estrada, com o atleta Lauro Chaman.



No futebol de cinco, o Brasil, goleou o Chile por 6 a 0. No goalball, venceu o Canadá por 3 a 1 no torneio feminino e no vôlei sentado, a seleção masculina venceu o México por 3 sets a 0.

adblock ativo