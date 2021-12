Brasil ganha segundo ouro no Pan com atirador Felipe Wu

O Brasil conquistou neste domingo, 12, a segunda medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Toronto.

A conquista veio através de Felipe Wu, que venceu a prova na categoria pistola de ar de 10 metros.

O paulista de 23 anos começou a carreira treinando disparos no quintal da própria casa e, desde 2011, é visto como uma das apostas do Comitê Olímpico Brasileiro para a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.

O desempenho de Wu nasfinais, com 201,8 pontos, é um recorde em finais de jogos panamericanos.

o segundo lugar ficou para o norte-americano Jay Shi, com 199,0 pontos. Mario Delgado, do Equador, que marcou 176,3, ficou com o terceiro lugar no pódio

