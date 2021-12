Brasil fica em 4º no 1º dia de competições do dueto do nado sincronizado do Pan

O dueto brasileiro do nado sincronizado encerrou sua participação no primeiro dia do Pan de Toronto na 4ª posição e agora vai brigar por um lugar no pódio no sábado, quando haverá a apresentação da rotina livre. "Acho que dá para buscar uma medalha", afirma Luisa Borges, ciente de que o Brasil precisa tirar pelo menos 1,56 ponto dos Estados Unidos para sonhar com as primeiras colocações.

As duas ficaram satisfeitas com a apresentação baseada em elementos da capoeira, mas não gostaram muito da nota 80,9667 dada pelos juízes. "Tivemos um pequeno erro de sincronização no final, mas acho que foi nossa melhor apresentação. Acho que esperávamos uma nota um pouco melhor", explica Duda Miccuci.

O dueto brasileiro ficou atrás apenas de México, Canadá e Estados Unidos e agora tentará tirar a vantagem das adversárias na rotina livre, sem se esquecer que precisa ser novamente melhor que as rivais que estão abaixo na classificação. No Pan, as duas notas são somadas e a partir daí é gerada a classificação final. No sábado, as medalhas estarão em jogo. "Estamos com uma rotina livre muito forte, e quem está vendo nos treinamentos tem elogiado", continua Duda.

Nesta quinta-feira, o Brasil voltará à piscina do Centro Aquático, que estava cheio para as provas de dueto, a partir das 18 horas, para disputar a competição por equipes. Durante a apresentação do dueto, as atletas da seleção ficaram na torcida e aplaudiram muito quando Luisa e Duda terminaram sua exibição na água.

adblock ativo