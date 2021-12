Brasil é bronze no lightning misto e leva 6ª medalha na vela

A equipe brasileira conquistou neste domingo o bronze no lightning misto, a sexta medalha do país na vela nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, ficando atrás da campeã Argentina e dos Estados Unidos, que obtiveram a prata.

O time brasileiro, formado por Cláudio Biekarck, Gunnar Ficker e Maria Hackerott, até teve chances de terminar a competição na segunda posição, mas terminou a regata da medalha em último lugar e ficou em terceiro, com apenas um ponto perdido a menos que o Chile, penúltimo do dia.

Além do bronze no lightning misto, o Brasil também ficou em terceiro com Fernanda Decnop na categoria laser radial. O país ainda foi campeão no RSX masculino, com Ricardo Winicki, e no RSX feminino, com Patricia Freitas, e vice na laser, com Robert Scheidt, e na 49erFX, com martine Grael e Kahena Kunze.

adblock ativo