Brasil chega a centésima medalha com bronze na ginástica

A ginasta brasileira Angélica Kvieczynsk conquistou a medalha de bronze, na manhã desta segunda-feira, 20 na ginástica rítmica. Essa foi a 100ª medalha do Brasil nessa edição dos jogos Pan-Americanos.



No domingo, a paranaense Angélica já tinha subido no pódio como terceiro lugar, no arco. A medalha desta segunda-feira, foi na decisão da fita. Para isso, ela precisou superar a canadense Patricia Bezzeobenko.



Angélica teve uma performance segura e com poucos erros. Confiante, ela deixou o tablado vibrando bastante. A brasileira ficou com a nota 15,633. Já Bezzeobenko teve 15.250 e protestou contra a pontuação. Os jurados então revisaram a apresentação da moça, e acrescentaram apenas 0.050 na nota, confirmando então a medalha de bronze para Angélica.



Foi o último dia de apresentação de atletas brasileiras na ginástica rítmica, que rendeu para o país quatro medalhas (dois ouros e dois bronzes).

