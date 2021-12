Brasil abre 3 a 0, mas cede empate contra Panamá

A seleção brasileira de futebol, formada por atletas de até 22 anos, decepcionou no terceiro compromisso nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A equipe chegou a abrir 3 a 0 contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos, mas levou o empate em 3 a 3. Mesmo assim, terminou em primeiro na chave.

O corintiano Luciano fez os dois primeiros gols do jogo. O primeiro, em uma bicicleta, desde a ponta da pequena área, que o goleiro Jaime de Gracia não conseguiu defender. No segundo, no minuto seguinte, aos 25, o atacante recebeu na entrada da área e chutou forte e rasteiro no canto esquerdo. O terceiro gol saiu ainda na primeira etapa. Clayton, do Figueirense, apareceu sozinho na segunda trave após cobrança de escanteio e encaminhou o que parecia uma vitória tranquila.

Semifinalista da Copa Ouro com sua seleção principal, entretanto, o Panamá reagiu. Aos 40 minutos, Jorman Aguilar descontou, em falha do goleiro Andrey. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, após boa trama ofensiva, Aguilar fez mais um. Escobar empatou de pênalti, após falta cometida pelo volante Eurico, do Cruzeiro.

Como havia goleado Canadá (4 a 1) e Peru (4 a 0), o Brasil ficou em primeiro do Grupo A, com o Panamá em segundo, eliminando os donos da casa. Na semifinal, a seleção pega o segundo colocado do outro grupo, que pode ser Paraguai, México ou Uruguai. A definição será nesta terça-feira. O jogo será na quinta. A final, no domingo.

