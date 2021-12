Baianos estreiam no Parapan 2015 neste sábado

A partir deste sábado, 8, já tem brasileiros brigando pelo ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, logo no primeiro dia de provas. As três modalidades que disputam ouro são natação, halterofilismo, ciclismo e bocha.

Na piscina do Parapan Am Aquatics Center, 18 nadadores do Brasil disputam 13 provas neste primeiro dia de Jogos. Daniel Dias é um dos que têm chance de já colocar o país no topo do pódio logo na estreia da modalidade.

O multimedalhista, que acabou de voltar do Mundial, na Escócia, acredita que terá um bom desempenho. Além dele, o baiano Ronaldo Souza Santos, da classe S8, cai na piscina às 19h40 para tentar medalha nos 100 m costas.

Apesar de não valer medalha, a equipe de futebol de 5, que conta com dois baianos, também estreia neste sábado. Jeferson da Conceição Gonçalves, o Jefinho, e Cassio Lopes dos Reis entram em campo às 19h em partida contra o Chile.

Brasileiros também entram em quadra para o goalball (masculino e feminino), basquete em cadeira de rodas (feminino e masculino), vôlei sentado masculino, rúgbi em cadeira de rodas, futebol de 7, além do tênis de mesa. O canal fechado Sportv transmite provas e partidas do torneio intercontinental.

