Baianos conquistam ouro e bronze na canoagem no Pan 2015

A Bahia garante mais duas medalhas na canoagem para o Brasil no Pan 2015, em Toronto (Canadá), nesta terça-feira, 14. Primeiro, Isaquias Queiroz, da cidade de Ubaitaba (a 366 quilômetros de Salvador), conquistou a segunda medalha de ouro dele na competição. Ele terminou a prova de 200 m da classe C1 (individual) com a marca de 39s991.

No dia anterior, o ubaitabense já tinha conquistado um ouro na prova de 1000 m da C1 e uma prata, ao lado do também baiano Erlon Silva, na categoria C2 de 1000 metros.

Feminino

Logo após o feito de Isaquias, foi a vez das mulheres entrarem na disputa. A baiana de Itacaré (a 423 quilômetros da capital), Valdenice Conceição do Nascimento, ficou em terceiro lugar na prova da C1 200m, atrás do Canadá e do Equador, que ficaram com o ouro e prata, respectivamente.

Com o bronze da itacareense, o Brasil acumula oito medalhas na canoagem de velocidade. O país ainda tem mais chance de subir no pódio na modalidade.

Rio Grande do Sul

O gaúcho Edson Freitas não é da Bahia, mas também fez bonito nesta terça. Ele garantiu a prata para o Brasil nos 200 m do K1. Ele completou a prova com 36s239. O canadense Mark de Jonge ficou com o ouro e o equatoriano Cesar de Cesare com o bronze.

