Baiano se classifica para sua terceira final no Pan

O canoísta baiano Isaquias Queiroz, da cidade de Ubaitaba, a 373 km de Salvador, se classificou para a sua terceira final no Pan Americano, em Toronto, no Canadá. Neste domingo, 12, ele passou na modalidade C1 200m.

Isaquias concluiu a prova na 1ª posição e disputa a final na próxima terça-feira, 14, às 10h35 (horário de Brasília).

Dia cheio



Nesta segunda-feira, 13, será um dia cheio para o Brasil na Canoagem Velocidade e a possibilidade de mais medalhas é grande. Acontecem cinco finais no Pan de Toronto. A primeira será no K1 1000m Masculino com Celso Dias de Oliveira Junior, seguido por Isaquias Queiroz no C1 1000m Masculino, prova em que o brasileiro enfrenta o ídolo canadense Mark Oldershaw.



Isaquias também disputa a final do C2 1000m Masculino remando em companhia de Erlon de Souza. Na final do K2 1000m Masculino tem os brasileiros Celso Oliveira e Vagner Souta e no K1 500m Feminino com Ana Paula Vergutz.

adblock ativo