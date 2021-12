Baiano Isaquias Queiroz diz que a chuva o ajudou a vencer

Isaquias Queiroz já era o grande favorito a vencer a prova da C1-200m no Pan-Americano. Mas quando começou a chover no canal de Welland, a 135 km de Toronto, o baiano de Ubaitaba ganhou ainda mais confiança para subir ao pódio pela terceira vez nos Jogos (foi 1º no C1-1000m e prata no C2-1000m). Debaixo de um temporal, conquistou seu segundo ouro na competição, cravando 39s991, confirmando seu nome como um fenômeno da canoagem olímpica mundial. O canadense Jason Maccombs foi prata (41s333) e o cubano Arnold Rodriguez ficou com o bronze (41s459).



"Sabia que a chuva iria me ajudar a recuperar o tempo perdido em relação aos adversários na largada, que é meu ponto fraco na C1-200m, porque minha especialidade é a prova de 1000 metros. Como quando ganho velocidade o meu resto de prova é forte, melhor do que os deles, tinha certeza que o vento e a 'água mais pesada' seria um fator a meu favor", analisou o atleta após a prova.



Curiosamente, no dia anterior, em conversa com a reportagem de A TARDE, o treinador que o revelou para o esporte, seu conterrâneo Figueroa Conceição, havia comparado Isaquias a dois fenômenos dos esportes: "No mundo, só se nasce um Ayrton Senna, um Usain Bolt... Isaquias é esse tipo de atleta". E foi justamente usando duas características desses grandes ídolos que ele venceu o C1-200m. Primeiro, como o piloto brasileiro, dominou a chuva e fez dela uma aliada. Depois, como o corredor jamaicano, saiu atrás no início e depois pulverizou os oponentes da metade para o final da prova.



"Ehehehehe. Não dá para comparar não. Só estou começando minha carreira. Eles são ídolos, eu ainda não", disse Isaquias, esquecendo-se que seu bicampeonato mundial na C1-500m (não-olímpica) e os extraordinários resultados nos últimos dois anos já o elevaram ao patamar de herói do esporte, além de ser uma das principais esperanças de medalha do Brasil na Olimpíada do Rio-2016. Em Welland, quando circula pela área de imprensa e atletas, são principalmente os estrangeiros que não param de tirar fotos com ele.



O Brasil já tem a categoria C1-1000m classificada para a Olimpíada, mas a C1-200m ainda precisa de confirmação - que pode vir no Mundial, mês que vem, na Itália, ou no Pan-Americano de canoagem, em 2016. Contudo, dificilmente Isaquias estará nas duas provas na Rio-2016 (cabe ao técnico espanhol Jesús Morlán a escolha dos atletas que vão em cada barco). O país tem um outro titular na C1-200m, Nivalter Santos, preterido pelo treinador em Toronto-2015, poupando-o para o Mundial.



"É a prova em que ele [Nivalter] é o especialista em nossa equipe. Mas é sempre uma decisão que cabe ao Jesús. Somos um time. Sei que quem irá à Olimpíada será aquele quer estiver melhor preparado", finalizou Isaquias.



Valdenice é bronze



A baiana de Itacaré, Valdenice Conceição, confirmou as expectativas de pódio no Pan conquistou o bronze na prova feminina do C1-200m, com o tempo de 53s143. Única mulher brasileira medalhista em mundial do esporte (foi bronze na Rússia, em 2014), ela se junta à catarinense Ana Paula Vergutz (3ª ontem na K1-500m) no rol de atletas premiadas em Pan-Americanos. O ouro foi para a canadense Laurence Lapointe (49s685) e a prata para a equatoriana Anggie Salazar (51s998).



"Foi uma emoção sem igual e uma conquista importante às vésperas do Mundial. É para a gente ir para lá com sede de medalha e de ganhar também uma vaga na Olimpíada. Estou muito feliz", vibrou a baiana.

