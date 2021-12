Baiano Isaquias Queiroz conquista mais um ouro na canoagem

O baiano Isaquias Queiroz ganhou mais um ouro para o Brasil no Pan 2015, em Toronto, no Canadá. Natural de Ubaitaba, o atleta da canoagem terminou esta terça-feira, 14, em primeiro lugar no 200 m da classe C1 (individual) com a marca de 39s991.

No dia anterior, o baiano já tinha conquistado uma medalha de ouro na prova de 1000 m da C1. Ele também ficou com a prata, ao lado do também baiano Erlon Silva, na categoria C2 de 1000 metros.

Antes de Isaquias, o gaúcho Edson Freitas garantiu a prata para o Brasil nos 200 m do K1. Ele completou a prova com 36s239. O canadense Mark de Jonge ficou com o ouro e o equatoriano Cesar de Cesare com o bronze.

Com os feitos de Isaquias e Edson, o Brasil acumula sete medalhas na canoagem de velocidade.

Possíveis medalhas

O Brasil ainda está em busca de novas conquistas na modalidade nesta terça. Edson, que já tem a prata, terá uma nova chance na final da K2-200 m ao lado de Hans Heinrich.

Além disso, Valdenice do Nascimento também está na disputa na K1-200m. Edileia Matos também está na corrida por medalha nesta terça.

A Confederação Brasileira de Canoagem tem a meta de que os atletas brasileiros subam até 11 vezes no pódio.

