Baiano Isaquias Queiroz, aposta fácil para subir no pódio

Maior nome da canoagem de velocidade nacional e apontado por especialistas como favorito à medalha de ouro nas três provas que disputará no Pan, Isaquias Queiroz, baiano da cidade de Ubaitaba, rema neste domingo, 12, a prova eliminatória do C1-200m, a partir das 11h30 (horário da Bahia).



A alta cotação de Isaquias reflete-se no comportamento de torcedores com ele. Enquanto falava ontem com a reportagem de A TARDE - único veículo de imprensa nacional no Welland Flat Water Centre -, pelo menos dois fãs pediram para tirar fotos. Apelidado de 'Animal' pela mídia internacional, por conta da velocidade com que rema, o baiano é bem comedido na hora de falar de seus atributos.



Concentrado para a prova deste domingo, ele se diz confiante, mas prefere dividir o favoritismo com os canadenses. "É só ver que os porta-bandeiras deles de 1999, 2007 e deste ano foram exatamente da canoagem (o ganhador do ouro olímpico em Londres-2012 e maior rival do brasileiro na prova do C1-1000m, Mark Oldershaw). Eles são fortes, treinaram muito e estarão em casa, com apoio da torcida", avalia o baiano, que, apesar da humildade, reconhece seu bom momento. "Se vacilarem, a gente engole eles", brincou. Ainda garantiu estar recuperado de um resfriado que o deixou "mole" (palavras dele) durante treinos da semana.



Se vencer a prova de hoje ou ficar até em terceiro lugar, Isaquias se classifica direto para a final. Caso fique entre quarto e sexto, volta à água uma hora mais tarde para a disputa da repescagem. A decisão acontece na terça-feira, às 10h35.



Isaquias disputa ainda duas finais amanhã, em categorias que não terão rodadas eliminatórias. Às 10h50 ele tenta o ouro na C1-1000m. Cerca de uma hora mais tarde, ele retorna às raias para buscar uma nova medalha, desta vez ao lado de outro baiano, Erlon Silva (de Ubatã), na modalidade C2-1000m.



Baiana estreia com 5º lugar



O Pan começou de fato neste sábado, 11, para os baianos. Ariela Cesar Pinto até era cotada para conquistar uma medalha na prova do k4-500m feminino da canoagem de velocidade. Ela competiu no quarteto formado com Ana Paula Vergutz, Edileia Matos e Mariane da Silva, que acabou apenas na 5ª posição. O ouro, o primeiro distribuído nos Jogos, ficou com os donos da casa, o Canadá. A prata foi para Cuba, e o bronze, para a Argentina.



Se tivesse vencido, esta teria sido a primeira vez na canoagem nacional em que uma mulher figuraria no pódio em um Pan-Americano.



A canoagem de velocidade tem ainda mais uma atleta da Bahia. Com ótimas chances de pódio, Valdenice Conceição, de Itacaré, medalhista de bronze no mundial da categoria nesta temporada, compete na C1-200m, às 11h25 da manhã de terça-feira.

