Baiano fica em 5º na final da Maratona Aquática

Os mais de 7.500 quilômetros que separam Salvador de Toronto não afastaram o treinador Rogério Arapiraca do seu filho Luiz Rogério Arapiraca, que por pouco não conquistou neste domingo, 12, uma medalha na maratona aquática (10 km) nos Jogos Pan-Americanos. Sem transmissão ao vivo pela tevê brasileira, as imagens da performance de Luiz chegaram para Rogério em tempo real, em transmissão direta por meio do celular da nadadora brasileira Carolina Bilich, 10ª colocada no dia anterior na prova feminina.

"Fiz isso por ela ontem (sábado) e ela me retribuiu hoje (domingo). E vou dizer uma coisa: foi essencial para que eu fizesse uma prova forte no fim, alcançando o pelotão principal na última volta. Quando passávamos ao lado do deck, dava para vê-la e sabia que minha família e meus amigos estavam do outro lado da linha no telefone", disse o baiano à reportagem de A TARDE, logo após cruzar a linha de chegada na 5ª posição, com o tempo de 1h55m12s7, logo atrás do medalhista de ouro Chip Peterson, dos EUA. A prata ficou com o também americano David Heron, e o bronze foi para o equatoriano Esteban Enderica.

Luiz Rogério Arapiraca ficou satisfeito com seu resultado nas geladas águas do lago Ontário. "Foi uma prova muito difícil, com um medalhista olímpico e um campeão mundial na disputa. Mantive um bom ritmo e apostei numa arrancada no final, mas infelizmente não deu", analisou o nadador.

"Somos poucos os nadadores que viajam juntos para as competições internacionais, então temos um grupo que é uma verdadeira família. Somos muito amigos. Estava no Facetime com o Rogério (pai de Arapiraca), mas ao mesmo tempo estava trocando mensagens com o Alan do Carmo e com vários outros nadadores pelo Whatsapp, todos ansiosos por notícias da prova em tempo real", disse Carolina Bilich, antes de ganhar um abraço no amigo pelo apoio em Toronto.

Por telefone, Rogério Arapiraca falou com a reportagem sobre a cobertura da repórter Carolina e da performance do filho. "Ficamos todos muito felizes aqui de acompanhar o Luiz Rogério de perto. O que a Carolina fez foi fantástico, e ainda vinha com comentários (risos). Falei com ele após a prova e ele me falou que houve um pequeno vacilo, em deixar o pelotão se desgarrar, o que obrigou ele a fazer mais esforço, já que não pôde nadar no vácuo dos atletas. Além disso, ele teve que nadar muito forte para voltar ao grupo da frente e, quando chegou, não teve força para o sprint final", comentou.

O outro brasileiro na água neste domingo, o gaúcho Samuel de Bona, abandonou a prova na terceira das seis voltas que os atletas completaram antes de cruzar a linha de chegada. Disputando posição com dois venezuelanos, ele acabou levando dois socos de um dos adversários e machucou o nariz.

De Bona, contudo, não determinou se a 'agressão' foi proposital, dizendo que há muito contato nas provas da modalidade. "Fico triste porque, após a pancada, fiquei meio desnorteado, tonto e perdi muitas posições. (pausa: ele se emociona um pouco) É o que eu faço da vida e ficar de fora, ter que abandonar uma competição, é muito chato para qualquer um", finalizou.

