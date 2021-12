Baiana da canoagem tenta primeira medalha do Brasil no Pan

Desde a última terça-feira, 7, alguns atletas já disputam o Pan-Americano de Toronto, como no polo aquático, saltos, BMX e tênis, mesmo com a cerimônia de abertura acontecendo apenas na noite desta sexta, 10. Neste sábado, 11, com os Jogos oficialmente iniciados, finalmente poderemos ver atletas baianos na competição.

No total, cinco dos 12 participantes do estado estreiam no Canadá, com destaque para a canoagem de velocidade, na qual Ariela Cesar Pinto pode faturar, logo às 10h05 (horário da Bahia), a primeira medalha do país no evento. Atual bicampeã sul-americana do k4-200m, ela competirá ao lado de Ana Paula Vergutz, Edileia Matos e Mariane da Silva na modalidade do k4-500m (caiaque, com quatro atletas, em 500 metros). Trata-se de uma prova sem eliminatórias, o que significa que os três primeiros colocados já definem o pódio.

"Quero muito essa medalha. É um sonho. As mulheres da canoagem jamais conquistaram uma medalha em Pan. Seria uma honrar entrar para a história do esporte", diz a baiana de Guaratinga, no extremo-sul do estado.

Os outros três baianos na canoagem de velocidade - Isaquias Queiroz, Erlon Silva e Valdenice Conceição (todos com boas chances de medalhas) - estreiam amanhã.

Remo

Outra estreia importante do dia é a do remador ilheense Thiago Carvalho, que treina e compete no Rio de Janeiro desde 2003. A partir das 15h20, ele disputa a prova eliminatória do double-skiff, peso leve (até 70 kg). Se ficar entre os dois primeiros, avança à final, no dia 14. Caso contrário, tem ainda a chance de, hoje à tarde, conseguir uma vaga na decisão na repescagem.

"Estou confiante em conseguir uma medalha. É esse nosso objetivo aqui. Apesar de morar fora, me identifico muito com a Bahia. Minha família está lá e vou a Ilhéus sempre que posso", conta Thiago, que sente a falta de apoio ao remo baiano. "Realmente há tradição, sobretudo em Salvador, mas falta mais investimento, mais apoio. Isso só acontece mesmo no Rio de Janeiro, por conta dos grandes clubes, infelizmente", afirma.

Por fim, às 19h05 (horário da Bahia), entra em campo o trio de baianas do futebol: Formiga, Rafaelle e Fabiana. A expectativa é de uma vitória fácil contra a frágil Costa Rica. Na primeira fase, o Brasil, que veio a Toronto com o mesmo time que disputou o Mundial (exceto a craque Marta), encara ainda o Equador, quarta, e o Canadá, no dia 19. Os dois primeiros colocados do grupo vão às semifinais. Sem a presença da seleção dos EUA, campeã mundial, a expectativa é que Brasil e Canadá disputem o ouro no dia 25.

