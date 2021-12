Após resultado recorde, Brasil mira top 5 na Paralimpíada

Pela terceira vez seguida, o Brasil confirmou o favoritismo nos Jogos Parapan-Americanos e garantiu o primeiro lugar no quadro geral da competição. Se não bastasse a manutenção da hegemonia, o país conseguiu quebrar o recorde do número total de medalhas e, de quebra, do número de ouros.

Com 257 medalhas, a delegação paralímpica superou a marca de 197 em Guadalajara-2011 e a de 228 do Rio-2007. O número de ouros subiu para 109, seguido por 74 de prata e 74 de bronze. O resultado faz parte da projeção do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para chegar ao quinto lugar geral na Olimpíada do Rio de Janeiro.

"Cumprimos aqui a terceira das nossas quatro metas do planejamento que fizemos em 2009. A primeira foi sermos campeões em Guadalajara-2011, a segunda o sétimo lugar em Londres-2012 e agora a vitória em Toronto", disse o presidente do CPB, Andrew Parsons. Para ele, o bom desempenho em Toronto comprova a ascensão do Brasil nos esportes paralímpicos.

"É uma campanha que nos deixa extremamente otimistas. É claro que a Paraolimpíada é uma competição diferente, mas entramos neste último ano de preparação sabendo que podemos chegar à nossa meta, que é o quinto lugar no Rio", avaliou.

A projeção do CPB, vale destacar, é bem mais ambiciosa do que a do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que almeja o 10º lugar para a delegação profissional. Nas últimas edições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e Pan-Americanos e Parapan-Americanos, os paratletas tiveram rendimento muito superior ao dos atletas olímpicos (confira infografia). Nos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, o Brasil não consegue subir do terceiro lugar geral, onde chegou pela primeira vez na edição de 2007, no Rio de Janeiro. O número de medalhas também é inferior. Em Toronto, por exemplo, foram 141, sendo 48 de ouro, 35 de prata e 58 de bronze.

Receita de sucesso

De acordo com o comitê, o rendimento do Brasil é resultado de planejamento e aposta na base. O diretor técnico do CPB, Edilson Alves Tubiba, acha que é importante alcançar metas menores antes de brigar por torneios mais expressivos.

"Nos preocupamos antes em ser os melhores das Américas para depois brigar mundialmente. Tecnicamente temos que ajustar algumas coisas. Agora vamos trabalhar para que quem conquistou a prata aqui alcance o ouro, quem ficou com o bronze, busque a prata, e assim por diante", projetou o diretor.

Ivaldo Brandão, vice-presidente do CPB, completou: "Se observarmos o alto número de pratas que conquistamos no Parapan, podemos ver quantos ouros temos condições de brigar. Isso mostra que nossa meta para o Rio é atingível".

