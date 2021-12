Alvinho e Vitor confirmam favoritismo e vão à final no Pan

Os brasileiros Álvaro Filho e Vitor Felipe confirmaram o favoritismo e se classificaram para a final dos Jogos Pan-Americanos de Toronto no vôlei de praia ao venceram os cubanos Nivaldo Díaz e Sergio González por 2 sets a 0, com parciais de 21-17 e 21-15, em 45 minutos.

A dupla do Brasil espera agora o resultado da outra final, entre os mexicanos Rodolfo Ontiveros e Juan Virgen e os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt.

"Sabíamos que os cubanos têm um saque muito forte. Sua tradição é um jogo muito poderoso, e sabíamos que tínhamos que dar o melhor de nós mesmos, como fizemos durante todo o torneio. É uma forma de respeito a nós mesmos e a nossos adversários", disse Álvaro Filho após a partida.

No feminino, a dupla garantida na decisão é a de Cuba, formada por Lianma Flores e Leila Martínez, que derrotaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Taylor Pischke por 2 a 1. Elas terão pela frente as brasileiras Lili e Carol Horta ou as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug.

adblock ativo