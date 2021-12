Pan-Americano: Isaquias Queiroz conquista ouro na canoagem

O baiano Isaquias Queiroz conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, na manhã desta segunda-feira, 29. A medalha veio na disputa de canoagem velocidade, o C1 1.000m.

O brasileiro liderou a prova desde o início e passou pelos primeiros 500m com o tempo de 1m49s093. O cubano Fernando Jorge terminou a prova em segundo lugar e o canadense Drew Hodges, em terceiro.

Isaquias chegou à conquista após o susto que levou com o parceiro Erlon Souza. O atleta sofreu um mal súbito no sábado, 27, na prova prova do C2 1000m, o que forçou a dupla desistir da modalidade. Nesta manhã, o canoista do Flamengo remou em uma canoa rubro-negro.

