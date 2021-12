Palmeiras pode dar férias antecipadas nesta terça-feira

O Palmeiras volta nesta terça-feira aos treinamentos após uma semana de luto pelo acidente aéreo que matou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia. O retorno, no entanto, deve ser apenas uma formalidade antes do início das férias. Vários jogadores devem ser liberados logo após os treinamentos na Academia de Futebol.

Na partida contra o Vitória, a comissão técnica deve dar oportunidade para jogadores que atuaram pouco na conquista do título brasileiro. O volante Rodrigo e o zagueiro Roger Carvalho, por exemplo, não atuaram em nenhuma partida.

O jogo contra o Vitória será a despedida da comissão técnica (técnico Cuca e os auxiliares Cuquinha, Eudes Pedro e Alberto Valentim). Eduardo Baptista ainda não foi anunciado oficialmente como novo treinador.

Antes de acertar os últimos detalhes com o treinador que deixou a Ponte Preta na semana passada, o clube definirá a permanência do diretor Alexandre Mattos. Gabriel Jesus viajou à Inglaterra, mas afirmou nas redes sociais que voltará para participar do último jogo.

adblock ativo