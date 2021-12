Palmeiras estreia com vitória sobre o Tigres na Libertadores

O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado nesta quarta-feira ao derrotar o Tigre da Argentina por 2 a 0 em sua estreia no Grupo B da Copa Libertadores da América-2020, em um jogo disputado em Victoria, na capital Buenos Aires.

Os atacantes Luiz Adriano (16) e Willian (65) marcaram os gols da vitória do clube paulista, que enfrentou dificuldades em alguns momentos da partida diante do adversário da segunda divisão do futebol argentino.

O Tigre terminou o jogo com dez jogadores em campo devido à expulsão do zagueiro Matías Pérez García (61), que recebeu o cartão vermelho do árbitro colombiano Wilmar Roldán por agredir o ponta-esquerda Rony.

Na segunda rodada o Palmeiras, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, vai receber na próxima terça-feira o Guarani do Paraguai, enquanto o Tigre visitará o Bolívar, em La Paz.

