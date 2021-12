Palmeiras espera punição ao Nacional por racismo

A Conmebol tem uma boa oportunidade de mostrar que vive uma nova fase e impor uma pena severa ao Nacional-URU pela injuria racial contra Gabriel Jesus, na quinta-feira, 17. O Palmeiras fez sua parte oficial, formalizou a reclamação e agora espera uma punição da entidade ao clube uruguaio.

Gabriel Jesus não falou sobre o assunto. Foi blindado para evitar polêmicas e a diretoria do Palmeiras, logo após o jogo com o Nacional, já havia mandado para a confederação as imagens onde um torcedor imita um macaco em direção ao garoto.

Na sexta-feira, em seu site oficial, o clube divulgou uma nota de repúdio e disse condenar qualquer prática de discriminação. Pelo menos por enquanto, são as atitudes que a diretoria alviverde deve tomar e agora irá aguardar um posicionamento da Conmebol. A ideia é não bater de frente com a entidade, e deixá-la à vontade para decidir se pune ou não o time uruguaio.

Nenhum dirigente veio a público se manifestar e coube ao goleiro Fernando Prass a missão de falar em nome do clube e pedir providências. "Temos de ter uma posição firme. Não sei qual vai ser e dificilmente temos visto posições firmes para condenar essas coisas, mas o Palmeiras vai defender seu atleta. Para mim é um dos crimes mais repulsivos que existe", disse Prass.

O regulamento disciplinar da Conmebol é dúbio em relação ao caso. No artigo 12, parágrafo 2.º, diz que a pena para o clube que tiver um torcedor cometendo discriminação de cor, raça, etnia, idioma ou religião terá que pagar uma multa de U$S 3 mil (R$ 10,7 mil). Mas no parágrafo 3.º diz que no caso de qualquer circunstância que a entidade julgar necessária, poderá impor sanções adicionais, que vão de um a dois jogos com portões fechados, proibição de atuar em seu estádio, concessão da vitória ao adversário, perda de pontos ou até desclassificação da competição.

Torcedor do Nacional imitando um macaco na frente do jogador Gabriel Jesus do Palmeiras. Lamentável! pic.twitter.com/y0kHuJsLfQ — Champions Managers (@ManagerChampion) 18 de março de 2016

Mas a chance do Nacional sofrer uma pena alta parece algo fora de cogitação até mesmo entre os palmeirenses. Embora a Conmebol tenha prometido adotar posturas mais rígidas, o fato de ter sido algo isolado, feito apenas por um torcedor, faz com que não acreditem em uma punição mais exemplar.

A situação parece ter incomodado tanto Prass que, embora espere uma postura rígida da Conmebol e do Palmeiras, acredita que a punição ao Nacional não é o suficiente. "Não resolve, porque é uma questão ampla da sociedade. Passa muito por educação e a gente que é pai é o maior instrumento modificador disso. É importante olhar dentro de casa para ver a educação que está sendo dada para seu filho", pediu o goleiro.

A reportagem tentou falar com a mãe de Gabriel Jesus para saber como ela reagiu ao ver o filho ser agredido verbalmente, mas ela avisou que não gostaria de comentar o assunto. O garoto, embora também tenha evitado os microfones, demonstrou tranquilidade no desembarque da equipe na tarde de sexta, no Aeroporto de Cumbica. A reportagem conversou com pessoas ligadas ao atleta e eles falaram que Gabriel realmente não ficou nervoso, mas chateado com o fato.

