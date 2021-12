Palmeiras conquista o título da Copa 2 de Julho

O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro e conquistou o título da 11ª edição da Copa 2 de Julho sub-15, na tarde desta quarta-feira, 10, no Estádio de Pituaçu. A equipe paulista conquistou o título inédito da competição pelo placar magro de 1 a 0.

O gol foi marcado pelo atacante Wendel, que aproveitou a falha do zagueiro Carlos e finalizou na saída do goleiro. O Palmeiras disputou oito jogos, com sete triunfos e apenas uma derrota. A equipe ainda teve o melhor ataque, com 35 gols marcados e apenas um gol sofrido. Já o Atlético, bateu na trave pela segunda vez na competição. Em 2015, o Bahia derrotou o Galo na final.

O jogo

Em clima de decisão, as duas equipes entraram em campo no Estádio de Pituaçu. O Palmeiras, que chegou pela primeira vez na final do torneio, buscou tomar a iniciativa da partida e aproveitar o incentivo dos torcedores nas arquibancadas. Já o Atlético, tentou manter o jogo de toque de bola, mas não surtiu efeito. O primeiro tempo acabou sem gols.

Na volta do intervalo, após o início tenso, o Palmeiras foi mais eficiente e aproveitou a primeira grande oportunidade para abrir o placar. Aos três minutos, o zagueiro Carlos falhou na entrada da área e a bola sobrou para o atacante Wendel, que bateu na saída do goleiro abrindo o placar para o verdão. Com a proximidade do fim, o duelo ficou aberto e o galo teve duas boas oportunidades para buscar o empate, mas não conseguiu evitar a derrota.

Dentre os premiados da Copa 2 de Julho individualmente, o lateral esquerdo Wendel, do Atlântico, de Salvador, foi eleito o atleta revelação, enquanto Gustavo Kauã, do Bahia, foi o artilheiro com 12 gols marcados.

