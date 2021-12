Palmeiras afasta Lucas Lima, flagrado em balada clandestina

O Palmeiras decidiu afastar pelo tempo que "entender necessário" o meia Lucas Lima, flagrado por torcedores em uma festa clandestina na madrugada desta sexta-feira, 18.

"O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde", anunciou o clube.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais (veja abaixo), torcedores esbravejam com o jogador na saída de uma festa enquanto Lucas Lima se dirigia ao banco do carona de um carro. O meia admitiu estar errado enquanto era confrontado. "Errei, errei. Perdão", disse ele.

O jogador que já atuou pela Seleção Brasileira tem um dos maiores salários do Palmeiras e não conseguiu atuar bem nos últimos anos. Com o flagra na festa clandestina, a sua saída do clube foi muito pedida por torcedores do Verdão, se tornando um dos trendinc topics do Twitter nesta sexta.

⚠️ Lucas Lima sendo muito xingado por torcedores do Palmeiras após ter sido flagrado na saída de uma festa clandestina. pic.twitter.com/cp6fn5A8it — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 18, 2021

adblock ativo