Palco de gol decisivo na Copa de 94 está abandonado; veja

Palco do jogo do Brasil na Copa de 1994 contra a Suécia - aquele do gol de bico de Romário -, o estádio Pontiac Silverdome está praticamente abandonado. Vinte anos depois, o estádio norte-americano, que antes mesmo da Copa do Mundo, recebeu grandes eventos esportivos como o Superbowl - sofre com a falta de manutenção das suas instalações. Antigo campo dos Detroit Lions, ele deixou de ser usado depois que o time mudou de casa.

O custo proibitivo da manutenção da cobertura inflável - principal novidade do equipamento em 94 - colaborou para o abandono da estrutura, castigada pelas chuvas.

O vídeo, produzido pelo site Detroiturbex - que registra fatos históricos da cidade - mostra imagens do auge do Pontiac Silverdome e as desoladoras imagens atuais.

Confira:

Relembre o gol de Romário:

