Países que apostam em seleções de base têm mais treinadoras

Se a própria luta olímpica feminina ainda é algo relativamente novo no cenário mundial - incluída nas Olimpíadas só em Atenas-2004 -, ver mulheres nas comissões técnicas é algo ainda mais raro.

Ou melhor, era. No Mundial Sub-20 de Luta Olímpica, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Feitas, são femininos muitos dos gritos que vêm de fora do tatame - exceto a torcida, claro -, apoiando e orientando as atletas que estão em combate.

As mulheres já estão presentes na chefia das delegações de países em que essa modalidade é tradicional, como o Japão, e, principalmente, nos que estão apostando na base, como México, Turquia, Estados Unidos e Canadá.

Entre os treinadores dos canadenses, está Tonya Verbeek, ex-atleta e medalhista olímpica em Londres-2012.

Ela disse que começou a dar aulas ainda no final da carreira de lutadora e acredita que a tendência é haver maior presença feminina nas comissões. "Queremos trazer mais mulheres para cargos técnicos, não apenas ex-atletas, e promover isso para o mundo", disse a treinadora.

"Talvez na América do Norte seja mais fácil, porque a mulher consegue conciliar família e trabalho. Porém é importante que mais países abracem essa causa", opinou Tonya.

Ex-atleta e treinador das seleções brasileiras militar e civil, Rômulo Ramos acredita que os países que estão investindo na base - como Canadá, Turquia e Brasil - vão crescer nos próximos anos e brigar por medalha na próxima Olimpíada.

"Em 2013, quando participei do meu último Mundial, a Turquia não tinha uma delegação feminina grande. Três anos depois, neste Mundial Júnior, dá para ver que esse número cresceu muito e que estão apostando na base. Daqui a um ciclo olímpico devem brigar por medalhas", observou Ramos.

