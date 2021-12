País perde craques do futebol feminino para o exterior

Insatisfeitas com o pouco reconhecimento, o baixo salário (em comparação aos masculinos) e a falta de projeção na carreira, as baianas Sissi e Elaine Estrela são exemplos de jogadoras que saíram do Brasil para não deixarem o esporte. Outras atletas fizeram o mesmo, como Pretinha e Marta - maior artilheira das Copas do Mundo e eleita a craque do ano cinco vezes consecutivas.

Não é apenas durante a carreira de atleta que as mulheres enfrentam dificuldades no futebol. No país, ao se aposentarem do gramado, muitas se despedem da modalidade por não conseguirem espaço em comissões técnicas, ainda majoritariamente masculinas. Até mesmo na 7ª edição da Copa do Mundo, que terminou neste domingo, 5 (após o fechamento deste caderno), somente oito das 24 equipes participantes eram comandadas por mulheres.

Atualmente na Suécia, onde trabalha como assistente de treinador, Elaine disse que optou por viver lá por causa do menor preconceito e da possibilidade de se profissionalizar no esporte.

"Sofri uma lesão grave no joelho esquerdo e tive uma ruptura na coxa, e assim me tornei inválida pelos médicos e precisei me aposentar. Poucos lembram de mim por isso. Hoje sou assistente técnica do Djurgården (clube da Primeira Divisão), e estudo para me tornar treinadora", contou a ex-lateral da seleção.

"O que me chamou atenção é que aqui não tem preconceito. A orientação sexual de cada um é respeitada, enquanto no Brasil o preconceito maior é direcionado às mulheres. E veja que em todos clubes existem homossexuais", continuou. Elaine está casada com uma mulher há um ano, e disse que nunca se sentiu discriminada por isso na Suécia.

Ainda assim, ela afirma que a situação na Europa não funciona às mil maravilhas, e que, mesmo lá, não dá para ganhar bem apenas com o futebol feminino. "Não é tranquilo e nem estabilizado. Quando resolvi me profissionalizar, já tinha em mente que precisaria conseguir um trabalho para me bancar. Infelizmente o futebol feminino é decadente", desabafou.

Dá trabalho

Para Sissi, que vive nos EUA há 15 anos, é mais fácil se sustentar fora do Brasil. Aos 48, ela, que ainda joga no time semi-profissional do California Storm, diz que precisa trabalhar muito para conseguir pagar suas despesas, mas que, no fim das contas, "é possível".

"Sou assistente de treinador no California Storm, treino times da liga universitária e também, quando dá, dou aulas privadas, tipo personal trainer. Aqui nos EUA, eles valorizam muito isso, porque ajuda a melhorar o condicionamento para o esporte. É muito puxado, eu trabalho o dia inteiro todos os dias. Mas consigo viver bem", ponderou a artilheira do Mundial de 1999.

De acordo com Sissi, um assistente de treinador recebe, a depender do clube, US$ 5 mil ou US$ 6 mil (cerca de R$ 19,2 mil) por uma temporada de quatro meses. Um treinador ganha muito mais: esse valor pode chegar a US$ 20 mil (cerca de R$ 64 mil). Mas tudo, explica ela, depende de quantas turmas o técnico ou assistente treina, e, por isso, o valor pode variar. Já o valor da hora/aula de treinos privados pode chegar a US$ 50 (aproximadamente R$ 160).

Ano cheio

A baiana de Esplanada explicou que foi justamente o calendário completo dos EUA que a fez ficar por lá. Ela foi inicialmente jogar, mas permaneceu devido às propostas para comandar times - principalmente os universitários. Desde que chegou lá, dirigiu Las Positas College, Diablo Valley Soccer Club e Clayton Valley High School.

"Além dos torneios profissionais, existem as ligas universitárias. Tem campeonato o ano inteiro. Foi por isso que resolvi ficar aqui, o calendário é muito bom e temos reconhecimento", argumentou.

A veterana observa que, devido ao número de torneios americanos, participam de peneiras, em média, 800 garotas. "Podemos fazer três times em cada categoria, é o caso do sub-14 que eu estou ajudando a treinar. Temos equipes de recreação também, que já é de um nível alto. O calendário daqui é meticuloso, e temos que seguir à risca", explicou a refinada armadora.

